Ruští umělci chystají na Silvestra drahou zábavu

Ruská primadona Alla Pugačovová bere za novoroční večer 50.000 tisíc dolarů

Ruská "primadona", jak oslovuje tisk nehasnoucí hvězdu ruské populární hudby Allu Pugačovovu, prý bere za novoroční večer nejméně 50.000 dolarů. Nemusí přitom ani zpívat. Stačí její přítomnost a do klubu se nahrnou movití klienti. Majitelé restaurací považují za čest hostit 51letou Allu Borisovnu (Pugačovovu), či jejího rovněž hvězdného, o 17 let mladšího chotě Filippa Kirkorova. Pokud prý budou Silvestra slavit s celou rodinou, pak to restauraci přijde nejméně na 100.000 dolarů. Honoráře hvězd však majitele restaurací příliš netrápí. Má se totiž za to, že návštěva umělce přitáhne pozornost dalších zákazníků. Strávit konec století ve společnosti milionářky Ally či Filippa přitom prý není rozhodně k zahození. Ani další jejich kolegové však nepřijdou zkrátka.

Některé populární skupiny mají i deset akcí za jednu noc

Populární skupiny jako Šao-Bao, Premiér-ministr, či Nešťastný případ požadují za svou účast na večírku kolem 20.000 dolarů. Někteří přitom počítají asi s deseti akcemi za jednu noc. Výkvět ruské estrády (populární hudby) bude bavit Moskvany také na Rudém náměstí, na Novém Arbatu, na Tverské třídě i na Manéžním náměstí. V několika částech Moskvy byla instalována pódia a zhruba od 22 hodin moskevského času se vypukne akce Tisíc a jedna noc v Moskvě.

Stovky populárních umělců budoutrávit konec tisíciletí mezi lidmi

Zatímco Pugačovová si patrně bude hovět v teple některého klubu, stovky oblíbených a populárních umělců se rozhodly strávit konec století "mezi lidem". Velkolepá zábava se zpěvem, tancem a ohňostroji se chystá na několika místech. Moskvany budou bavit mimo "popsy" (zpěváků populární hudby) lidové soubory, orchestr Moskevského vojenského okruhu, balet i cirkusoví artisté.

Na Manéžním náměstí se oslaví slunovrat

Zhruba půldruhé hodiny před půlnocí se z Tverské třídy před moskevskou radnicí povalí na Manéžní náměstí a Lubjanku třímetrové "Slunce nového století". Polykači ohně, obecenstvo s prskavkami a vyznavači pohanských zvyků budou zapalovat po cestě další malá slunce a každý divák prý bude zapojen do "slunovratu". Celé procesí budou doprovázet tanečníci v pohádkových úborech. Na Tverském náměstí se bude tancovat a žonglovat. Na otevřené a podle všeho mrazivé scéně budou tancovat umělci baletu Vozrožděnije. Děda Mráz, Sněguročka, Baba Jaga (Ježibaba), Drak, Chrjuša, Stěpaša a další ruské pohádkové postavičky uspořádají divadelní představení a své umění představí také klauni, medvědi, kouzelníci a humoristé.

Na Taverské bude šampaňské zdarma

Před Velkým divadlem se budou nejméně dvě hodiny zpívat šlágry odcházejícího století. Folklórní soubory obsadí zase náměstí před sídlem tajné policie na Lubjance. Na Novém Arbatu, bývalé Kalininově třídě, i na Tverské třídě budou postaveny stoly s občerstvením. Horké nápoje, pirogy, bliny (lívance) s kaviárem a další tradiční pokrmy budou k mání podél celé ulice, jež bude pro dopravu nepřístupná. I zde se ukáží populární skupiny a zpěváci. Na Tverské by mělo být k mání šampaňské zdarma.

Kluziště poblíž mauzolea bude na Silvestra zavřeno

"Jolka" (stromeček) číslo jedna bude přitom na Rudém náměstí. Kluziště, které stojí už týden poblíž mauzolea, si velkou oblibu nezískalo a na Silvestra bude uzavřeno. Lidové veselice zde začnou ve 22:00 moskevského času a budou prý trvat až do rána. Není ovšem stále jasné, zda vstup na hlavní ruské náměstí bude povolen se šampaňským. Loni byla tato jinak přísně střežená "svatyně" poseta střepy od láhví a kolem 60 lidí bylo zraněno.

Není vyloučeno, že oslavy se šampaňským se Rudému náměstí nakonec vyhnou. Přesnější směrnice se však zatím nezveřejňují.

Uměleckým vyvrcholením bude staronová hymna

"Uměleckým vyvrcholením" závěru tisíciletí v Rusku přitom bude patrně nová, nebo spíše staronová hymna. Bývalá sovětská "hlavní" melodie zazní v postsovětském Rusku na Silvestra poprvé a celá řada umělců již nacvičuje svůj projev. Někteří tvrdí, že navzdory kontroverzní pověsti to bude "hit" nového tisíciletí.