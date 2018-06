Russell Crowe už opět není tlouštík, zhubnul čtyřiadvacet kilogramů

Za půl roku se herci díky sportu podařilo zhubnout čtyřiadvacet kilogramů. Dokonce víc než před rolí v Gladiátorovi.

„Měl jsem 121,6 kilogramu první týden v srpnu minulého roku. Točil jsem film, který se jmenoval Správní chlapi, a chtěl jsem v tom být fyzickým protikladem k Ryanu Goslingovi,“ svěřil Russell v rozhovoru pro rozhlasovou stanici FM Nova.

Na Goslinga teď slavný Novozélanďan nedá dopustit. „Řeknu ti, kamaráde, on je komediální génius. Je to skvělý společník, velmi chytrý, miluje, co dělá, ptá se na všechny ty správné věci a pracovat s ním je veliká odměna,“ dodal.

Russell Crowe má s nabíráním a shazováním kvůli rolím bohaté zkušenosti. Výrazně hubnout musel například před pěti lety, aby mohl ztvárnit otce Supermana ve snímku Muž z oceli (více zde), v roce 2000 zase kvůli oscarovému Gladiátorovi podstoupil přísný dietní režim včetně šesti až osmi vysoce proteinových jídel denně, aby vyrýsoval svou postavu.

A to o rok dříve pro roli v krimi snímku Insider: Muž, který věděl příliš mnoho nabral rovných 23 kilogramů.