Russell Crowe vydražil suvenýry z filmů, aby si přilepšil po rozvodu

Russell Crowe se se zpěvačkou Danielle Spencerovou rozešel už v roce 2012. Rozvod byl ale dokončen až v prosinci 2017 a podle neoficiálních zpráv ho manželské vyrovnání stálo v přepočtu 641 milionů korun.

Herec se proto rozhodl dát do aukce 200 suvenýrů včetně zbroje z filmu Gladiátor nebo houslí z filmu Master and Commander. O aukci se mu postarala společnost Sotheby’s Australia, která odhadovala, že by mohla vynést v přepočtu 58 milionů korun.

Nakonec to bylo o 19 milionů víc. Jen kostýmy z jeho nejslavnějšího filmu Gladiátor, který měl premiéru v roce 2000, vynesly v přepočtu dva miliony korun. V prodeji byla také replika římského vozu z Gladiátora, v němž Crowe hrál generála Maxima. Vůz měl podle očekávání vynést 10 tisíc australských dolarů, a nakonec se prodal za 65 tisíc.

Nejvíc peněz na aukci vynesly housle, které sloužily ve filmu Master & Commander: Odvrácená strana světa, v němž Crowe hrál hudbymilovného námořního kapitána Jacka Aubreye. Nástroj se prodal za 135 tisíc australských dolarů.

Na aukci se nabízelo přes 200 předmětů a Russel Crowe se na ní dokonce osobně objevil. „Jak se daří? Bavíte se? Byla to zábava dát pro vás tohle všechno dohromady,“ řekl.

Pobavil ho hlavně zájem o kožené spodní prádlo, které měl coby boxer ve filmu Těžká váha z doby hospodářské krize ve 30. letech. Podle odhadů mělo vynést 600 dolarů, ale zájemce za ně dal sedm tisíc.

„To byly moje jocksy, když jsem vyhrál světový šampionát v těžké váze jako James J. Braddock ve filmu Těžká váha. Umístil jsem to do té sbírky jako pouhý rozmar a trochu jako gag. Ale je dost vtipné, kolik pozornosti to přitáhlo,“ bavil se Crowe.