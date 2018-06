Russell Crowe úzkostně skrývá šediny

Filmová hvězda Russell Crowe koncertoval 5. srpna se svou kapelou "30 Odd Foot of Grunts" v Sydney. Kolem stovky lidí zaplatilo za vstupenku v přepočtu 200 korun, aby se podívali, zda to s mikrofonem umí stejně dobře jako s gladiátorskými zbraněmi. Frontmana Crowea, který ve skupině zastává post zpěváka a kytaristy, čeká třítýdenní turné po USA. Jeho skupina vystoupí například v Los Angeles, San Franciscu a New Yorku.