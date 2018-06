Russell Crowe lituje vrhání telefonem

V rozhovoru se moderátorem známé talk-show televize CBS Davidem Lettermanem připsal jednačtyřicetiletý herec výbuch vzteku samotě a zklamání nad tím, že se nemohl dovolat do Austrálie své ženě.

"Je mi hrozně líto celého incidentu a všeho, co se stalo," řekl Crowe. "To, co jsem udělal, bylo opravdu hloupé... je to asi nejostudnější situace, do jaké jsem se v životě dostal. A já už v životě udělal hloupostí," dodal.

Letterman při rozhovoru v žertu před ním odsunul telefon na stole stranou.

Crowe se dostal do sporu s Nestorem Estradou, vrátným hotelu Mercer Street v newyorské čtvrti SoHo, v pondělí krátce po čtvrté hodině ranní. Nakonec po něm hodil telefonem a udeřil ho. Muž byl s lehkými tržnými ranami odvezen do nemocnice. Ve středu Crowe řekl, že by se chtěl Estradovi "omluvit osobně", ale ten prý teď

nebere telefon.

Herec byl ještě v pondělí před newyorským soudem obviněn z napadení druhého stupně a hrozí mu až čtyři roky vězení. Na kauci v nezveřejněné výši byl do 14. září propuštěn na svobodu.

Není to poprvé, co neudržel nervy na uzdě. V roce 2002 v zákulisí násilím přitlačil ke zdi producenta BBC, který zkrátil jeho děkovnou řeč při vyhlašování britských filmových cen BEFTA. Téhož roku se zas v londýnské restauraci porval s jedním novozélandským obchodníkem.

Crowe, který dostal Oscara v roce 2001 za snímek Gladiátor, v New Yorku propagoval svůj poslední film Těžká váha o životě boxerského šampióna Jamese Braddocka. Ve středu v televizi také vysvětloval důvody, kterého k výbuchu vzteku vedly - všichni členové filmařského týmu prý měli celý týden stejné problémy s telefonem.

"Také jsem se snažil splnit základní závazek vůči manželce, která potřebuje vědět, že jsem doma, v posteli, moc jsem nepil, a co je nejdůležitější, že jsem sám," dodal Crowe, který má za ženu herečku Danielle Spencerovou. Mají sedmnáctiměsíčního syna.