Russell Crowe: Měl jsem místo Jackmana hrát Wolverina, ale odmítl jsem

„Já jsem nikdy nebyl ten typ, který by se vyžíval v komiksech. Mě to zkrátka vůbec nebralo. Nebyl to můj svět. Režisér Bryan Singer byl můj velmi dobrý kamarád a pořád mě do toho tlačil, ale já jsem cítil, že to není dobrý nápad,“ svěřil se Crowe, který se proslavil například rolí Gladiátora v roce 2000, v rozhovoru pro pořad Nova’s Fytzy & Wippa.

Série filmů X-Men s postavou Wolverina byly natočeny na motivy komiksů a právě to se Russellovi nelíbilo. Přesto si v roce 2013 zahrál Supermanova otce Jor-Ela ve filmu Muž z oceli, který také vznikl na motivy komiksů.



Russell se v době nabídky role Wolverina zaměřoval především na Gladiátora, který pro něj měl větší význam. Nechtěl tuto roli zastínit. Zkrátka se bál toho, že by si lidé mohli roli v Gladiátorovi spojovat s tou v X-Menech.

„Tenkrát jsem řekl ne, protože jsem nechtěl být ten vlčí muž. Možná si vybavíte, že Maximus v Gladiátorovi měl také vlka ve středu jeho brnění a měl vlka jako svého společníka. O čemž jsem si myslel, že je to v dané době důležitější věc. Takže jsem řekl ne, protože jsem nechtěl být tak moc vlčí,“ smál se herec, který si myslí, že nakonec roli nemohl zahrát lépe nikdo jiný než právě Hugh Jackman, který se na filmových plátnech stal legendárním Wolverinem.



„Jsem Russellovi vděčný za to, že tu roli odmítl, protože díky němu jsem ji mohl dostat já. Navíc mě režisérovi navrhl, takže mu opravdu z celého srdce děkuji,“ sdělil Jackman.