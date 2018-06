Russell Crowe vyvrací nový vztah, chce zpět svou manželku

Crowe se s manželkou Danielle Spencerovou rozešel v říjnu a podle australských médií to byl přátelský rozchod. Crowe s ním ale smířený není. Je rozhodnutý své manželství zachránit za každou cenu.

"Jakmile dokončím své pracovní závazky a budu se moct vrátit domů, mám jedinou prioritu, chci dát dohromady zase svou rodinu,“ vzkázal Russell na Twitteru s tím, že veškeré zprávy o jeho vztahu s Katie Lee jsou "lživé a kruté."

Ne premiéře Bídníků byl Russell Crowe sám.

Přes sociální sítě o rozchodu promluvila i jeho manželka Danielle. Ta poděkovala všem, kdo jí na Facebooku vyjádřili podporu.

"Chci vám všem poděkovat, že to snášíte se mnou, děkuju za všechny podporující zprávy, znamená to pro mě opravdu hodně,“ napsala Danielle, s níž má australský herec osmiletého Charlese a šestiletého Tennysona.

Ti žijí v Sydney a Crowe je kvůli natáčení filmů vídá velmi málo. Na to si taky nevybíravými slovy na Twitteru postěžoval a slíbil, že to změní. "Vidím se s nimi možná 40 dní v roce. To už se nestane," napsal.