Russell Crowe bude poprvé otcem

Danielle, která se za někdejšího hollywoodského lamače ženských srdcí provdala 7. dubna v den jeho 39. narozenin, se podle zdroje vyjádřila naprosto jednoznačně:



"Během líbánek je naším cílem odpočinout si a otěhotnět. Russell i já chceme, aby se ve svých čtyřiceti stal tatínkem."



Podle zdrojů blízkých novomanželům je Russell v sedmém nebi. "Vždycky si přál dítě za správných okolností. Jeho rodiče spolu prožili čtyři desítky let, měli šťastné manželství a rodinný život a on by chtěl to samé," říkají.



Crowe se s austraulskou herečkou Danielle Spencerovou seznámil v roce 1990 při natáčení filmu The Crossing. Když se však rozhodl v roce 1995 opustit Austrálii a odejít do Hollywoodu, pár se rozešel. Po několika milostných eskapádách se původem novozélandský herec začal v roce 2000 opět objevovat po Daniellině boku.



Danille a Russell se tedy znají dlouhých 12 let. Dani za tu dobu nerozházelo ani to, že se Russell stal jedním z nejžádanějších a nejbohatších herců světa. Nerozházelo jí ani to, když se Meg Ryan rozvedla a chtěla s Russellem žít do konce života. Ani to, když se Nicole Kidmanová s Russellem sešla na sv. Valentýna.

