Russell Brand: Za rozvodem s Katy nebyly děti, ale práce

Manželé byli pouhých čtrnáct měsíců, ale přesto Katy s Russellem chtěla založit rodinu. Na tu se však herec tehdy ještě necítil a dnes lituje, že si dítě nepořídil dříve a třeba i s Katy. Jako novopečený otec se prý cítí skvěle a každému člověku na světě by přál, aby pocítil rodičovskou lásku.

„Když si vzpomenu na Katy, pořád k ní svým způsobem něco cítím. Kdykoli ji někde vidím v televizi, nebo o ní slyším, vybaví se mi všechny naše společné zážitky,“ sdělil herec v rozhovoru pro Daily Mail.

Russell hned po rozvodu prohlásil, že svou bývalou manželku bude navždy zbožňovat. Katy měla jiný názor a nechtěla o něm ani slyšet. Od jejich rozvodu už uplynulo šest let a za tu dobu prý zpěvačku ani jednou nenapadlo, aby se k sobě vrátili.

„Katy byla strašně zaneprázdněná, pořád pracovala. O tom to bylo. Já byl zaneprázdněný také, ale rozhodně ne tak moc jako ona. Naše manželství netrvalo dlouho a já myslím, že netrvalo dlouho právě kvůli tomu, že jsme hodně pracovali,“ pokračoval Brand, který by byl moc rád, kdyby Katy našla muže svých snů a konečně byla šťastná.

Původně sázel na to, že Katy založí rodinu s hercem Orlandem Bloomem, ale s tím se před několika měsíci rozešla.

„Přál bych jí, aby byla šťastná. Aby pocítila tu lásku k vlastnímu potomkovi, to je něco, co musí každý zažít, jinak to nikdy nepochopí,“ dodal.