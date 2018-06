Russell Brand je po roce znovu sám, novinářka Khanová ho opustila

„Ten vztah je prostě u konce,“ řekl zdroj deníku Daily Mail.

Jemima Khanová byla první Brandovou vážnou známostí od rozchodu s Katy Perry, kterou si vzal v říjnu 2010, ale s níž se už po čtrnácti měsících od svatby rozváděl. Žádost o rozvod Russell podal 30. prosince 2011.

Čtyřicetiletá Khanová před Brandem randila s hercem Hughem Grantem. Některá média ještě nedávno spekulovala o tom, že si o rok mladšího Branda bude brát a že ji už dokonce požádal o ruku.

„Jsem v tomhle vztahu opravdu šťastný a je to jiné, než co jsem dosud zažil. Myslím, že je to založené na přátelství a jistém druhu lásky, což je skvělé a úžasné," říkal Russell Brand v lednu.

Důvod rozchodu ani jeden z páru nekomentoval. Podle deníku Daily Mail byla iniciátorkou rozchodu Khanová a nevypadá to, že by s Brandem chtěla zůstat v přátelském vztahu jako třeba s Hughem Grantem.