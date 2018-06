Opravdu ji miluji, říká Russell Brand o expřítelkyni Hugha Granta

Brand přišel do televizního studia show Jonathana Rosse se psem Brianem, který patří jeho přítelkyni Jemimě Khanové a bez něhož se poslední měsíc téměř nehne.

Když se ho moderátor zeptal, co s Brianem bude, až se rozejde s jeho paničkou, herce to vyděsilo. "Tohle neříkej kámo. Já ji opravdu miluji. To by zlomilo moje srdce. Budu v tomhle vztahu hodný," slíbil osmatřicetiletý herec.

"Jsem v tomhle vztahu opravdu šťastný a je to jiné, než co jsem dosud zažil. Myslím, že je to založené na přátelství a jistém druhu lásky, což je skvělé a úžasné," dodal.

S o rok starší Khanovou se Russell Brand dal dohromady loni v listopadu. Khanová byla v minulosti vdaná za pákistánskou kriketovou legendu Imrana Khana, s nímž se rozvedla v roce 2004, když začala randit s Hughem Grantem. Britský herec s ní byl do roku 2007, kdy ohlásili přátelský rozchod. Několikrát se pak spekulovalo o tom, že se znovu dali dohromady a dokonce zasnoubili, stýkají se ale od té doby jen jako přátelé.

Jemima Khanová a Hugh Grant byli pár 3 roky. Vídali se ale i po rozchodu, nadále jsou přátelé.

Brand se s devětadvacetiletou zpěvačkou Katy Perry rozvedl v roce 2012. Jejich manželství trvalo jen 14 měsíců, přesto Brand tvrdil, že s ním rozvod pořádně zamával. Vrhnul se potom na meditaci a věří, že obratem ke spiritualitě k sobě přitáhl pozitivní věci, které se mu teď dějí.