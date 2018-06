Rusové volili Miss Pozitiv 2005

První "pozitivní" královna krásy Ruské federace se o své nákaze dozvěděla v roce 2002. Lékaři ji tehdy dávali osm let života.

Izambajevová, která žije a pracuje v Čeboksarech u tatarstánské metropole Kazaň, dnes přesto studuje zemědělskou akademii se specializací ekonom-manažer a současně si přivydělává jako kadeřnice. Nakazila se při pohlavním styku o prázdninách u moře.

"Každý den se v Rusku nakazí virem HIV až sto lidí. Loni bylo zaregistrováno asi 34 000 nových případů. Skutečné číslo nemocných je ale mnohem vyšší," řekl Vadim Pokrovskij, ředitel ruského Centra pro boj s AIDS.

Rusové trpí ve vztahu k HIV a AIDS řadou předsudků. V nedávném průzkumu přiznalo 77 procent dotázaných, že by nepoužívali nádobí, které měl před nimi HIV nakažený. Tři čtvrtiny lidí by si zase nekoupily ovoce od nakaženého prodavače.

Nositeli infekce HIV v Rusku jsou především mladí lidé ve věku od 15 do 30 let. Preparáty, které zpomalují průběh nemoci, by dnes podle oficiálních údajů potřebovalo více než 18 000 osob. Světlana Izambajevová prý léky neužívá, denně ale polyká silné vitaminové přípravky.

Na boj s AIDS vyčleňuje ruská vláda každoročně tři miliardy rublů (o něco méně korun). Celkově už na AIDS v Rusku zemřelo více než 7500 lidí.