Rusové se cítí v sexu silní

12:37 , aktualizováno 12:37

Rusové jsou na druhém místě ve světě co do sexuální aktivity. Podle zjištění britské firmy SSL International, která vyrábí kondomy Durex a nedávno zveřejnila výsledky svého celosvětového průzkumu, obyvatelé největší země na světě jsou jen o něco méně vášniví než Američané. Samotné je to překvapilo a zároveň povzbudilo. "Vůbec na tom nejsme špatně. Žádnou Viagru nepotřebujeme. Máme svůj potenciál," reagoval na to ruský tisk.