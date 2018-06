Pohon bot zajišťuje jednoválcový motor, který je uváděn do chodu váhou jejich nositele - ta aktivuje proces vnitřního spalování. Podle výzkumného týmu státní univerzity ve správním středisku Baškortské autonomní republiky Ufě, který vynález motorových bot rozpracovává, byla tato technologie objevena již před 40 lety,ale zatím byla udržována v tajnosti.Podle agentury Interfax ale projevily o boty Sajgak už zájem společnosti z asi 50 zemí. Až se rozběhne výroba, dosáhne během tří let množství tří miliónů párů.Boty se mají vyrábět pouze v Ufě, odkud budou vyváženy do celého světa, aby se zabránilo napodobování.Podle Rudoje umožní motorové boty chůzi a dokonce sport i lidem, kterým musely být amputovány nohy.