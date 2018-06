Místo růžolících, baculatých Slovanek, obdoby Marfuši z Mrazíka, moskevskými ulicemi dnes většinou pochodují štíhlé, vysoké a opálené děvy na vysokých podpatcích v dlouhých černých kabátech. Od západních krásek se většinou liší jen příliš nápadným make-upem. V ruce mladé Moskvanky také zpravidla třímají láhev piva. To jim trochu ubírá na sličnosti, ale takové už jsou.Moskva je obrovský národnostní kotel. Málokterá metropole se může pochlubit takovým množstvím smíšených manželství jako ruská. Místní krasavice tak nemusejí vždy být jen klasického slovanského typu. V žilách mnoha nejkrásnějších Moskvanek proudí tatarská,židovská či ukrajinská krev. Navíc všechny alespoň trochu pohledné provinční krásky směřují do metropole. Mnohdy bohužel skončí šlapáním chodníku, ale to jim na kráse prý neubere.Cizinci jsou obvykle překvapeni množstvím sličných dívčin, které uprostřed bílého dne vidí na ulici, či v metru. Oblečené podle poslední módy, namalované a navoněné působí jakoby se zrovna chystaly na ples. Děvčata ale takto chodí do práce. Rusky věnují svému oblečení a zevnějšku až přehnanou péči.Říká se, že ruská žena klidně oželí jídlo a pití, jen aby si pořídila nový svetřík, či boty. Ceny posledních módních výstřelků ovšem v Moskvě patří k nejvyšším na světě a peníze ušetřené na jogurtu zdaleka nestačí. Moskevské ženy, které dbají o svůj zevnějšek, si přitom prý nepořizují boty levnější než za sto dolarů. Práce dobrého kadeřníka přijde asi na stejnou částku.V Moskvě se přitom otevírá stále více butiků věhlasných světových značek. Jen v uplynulých dvou týdnech byly otevřeny tři obchody západních firem včetně francouzské Chanel. V Moskvě jsou butiky Christian Dior, Kenzó, Gianni Versace, Gallery Bosco diCiliegi, kde se prodává totéž co v Paříži, či Londýně. V Moskvě jsou ale také tržnice, kde například večerní róba od "Diora", jejíž cena se v butiku pohybuje kolem 3500 dolarů, přijde na pouhých 300 rublů (necelých 11 dolarů) a halenka "Nina Richi" na200 rublů (asi sedm dolarů). Moskvanky tvrdí, že rozhodování je těžké. Alespoň jednu pravou věc ovšem ve svém šatníku mít musejí.Známý ruský módní návrhář Vjačeslav Zajcev soudí, že "Moskvanky těží především z civilizace, které se ruská metropole přibližuje". Snaží se sledovat světový módní trend, ale ne vždy jim to prý prospívá. Zajcev tvrdí, že na Sibiři, či na Dálném Východě spatřil daleko víc překvapivě krásných žen, než v metropoli. Tvrdí, že skutečnou ženskou krásu dnes je možné najít jen v provincii. Tam jsou prý ženy "čisté, skromné a panenské".Šéfredaktor ruské redakce časopisu Playboy Maxim Maslakov přitom tvrdí, že krásné ženy jsou pouze Rusky. "I těch pár krasavic, které jsem viděl v Paříži, byly kupodivu Rusky," říká.Seznamovací kanceláře přiznávají, že zájem o moskevské krasavice jeví především muži z ruských provinčních oblastí. Zajímá je přitom ani ne tak krása potenciálních družek, jakospíše jejich byty a příjmy. Cizincům je pak prý jedno, zda jejich nastávající má pocházet z Moskvy, či z provincie.Moskevští muži si zase stěžují, že Moskvanky jsou rozmarné, náladové, rozhazovačné a pragmatické. Zajímají se spíše o materiální zajištění budoucího muže, než o jeho duši. Na druhé straně jsou to většinou ženy vzdělané a chytré; sedmdesát procent moskevských studentů tvoří právě ženy. Většinou umí řídit auto, ovládají cizí řeči a jezdí do světa. Jsou moderní a emancipované a jsou o sobě přesvědčeny, že ve světě není nad ně.