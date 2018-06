Rus se prohlašuje za otce dcery Claudie Schifferové, modelka to vyvrací

11:01 , aktualizováno 11:01

Alexander Gavrilov z Ruska tvrdí, že dcera německé topmodelky Claudie Schifferové je jeho. S blond kráskou se prý seznámil na internetu, aniž by ale tušil, že je to slavná modelka. Došlo mu to, když prý četl o jejím těhotenství. Teď by se rád podílel na výchově dítěte. Schifferová jeho historku považuje za zcela absurdní.