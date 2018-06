Ruský milionář staví pyramidy

Stojí uprostřed pole nedaleko dálnice, která vede z Moskvy směrem na Rigu. Zhruba za rok, co zde byla postavena, navštívily toto místo, vzdálené 38 kilometrů od Moskvy, statisíce lidí.

Podnikatel je zjevně přesvědčil, že díky pobytu v pyramidě se nejen uzdraví, ale nikdy neonemocní rakovinou, chřipkou, žloutenkou či AIDS. Sám majitel tvrdí, že jeho pyramidy vnášejí do prostoru harmonii a ta se pak stará o to, aby lidé v jejím okolí byli zdraví, aby byly řeky a vzduch ekologicky čisté, půda úrodná a kriminalita nulová.

Za 20stupňového mrazu voda v plastových láhvích umístěná uvnitř pyramidy nezamrzá. Golod, absolvent matematické fakulty, vysvětluje tento zvláštní jev působením energie, kterou je pyramida zaplněna. Lidé nosí do pyramidy vodu, léky, kosmetiku, potraviny, ale i lihoviny, aby v tomto jedinečném prostředí získaly energii, která jim pak pomůže k životu. Mnozí tvrdí, že účinky jsou zarážející. Vyléčili se prý z nemocí jako alkoholismus, astma či alergie.

"Pyramida je nástroj přeměny prostoru. Snažím se zkoumat fyzické a biologické procesy, které zde probíhají. Díky pyramidě ustupují problémy onkologie, narkomanie, hepatitidy, AIDS. Věnuji se výzkumu vlivu pyramidy na okolní prostředí," řekl Golod.

Svěřil se, že pyramidy jsou jeho koníčkem. Baví jej prý sledovat fenomenální jevy, které vznikají díky působení tohoto divu světa. S obrovským nasazením sil i prostředků se už deset let snaží odhalovat tajemství, které pyramida skrývá.

Golod vložil jen do pyramidy nedaleko Moskvy zhruba milión dolarů. Její zprovoznění mu však prý nepřineslo finanční výhody. Vstupné nevybírá žádné, neboť se to příčí jeho ideologii. Příjem má jen z drobného prodeje ve stánku, postaveném v širém poli. K mání jsou tam suvenýry, většinou malé porcelánové či skleněné pyramidky v ceně od pár stovek do 5000 rublů, kameny, bižutérie nebo cukroví či minerálka. Všechno je prý nabito energií z pyramidy, ale na odbyt toto zboží moc nejde a zásadní zisky nenese.

"Od první návštěvy mám pocit, že se cítím podstatně lépe. Je to fenomén," říká Jurij Čerňavskij, který i s manželkou jezdí pro "zásobu energie" do pyramidy. "Je to výjimečná dobročinnost.

Dokud jsou mezi námi takoví lidé jako Golod, pak Rusko nezanikne. Vidím v tom i určitou mystiku," říká s uznáním. Postaví pak na podlahu plastovou láhev minerálky a mlčky stojí s očima obrácenýma ke špičce stavení.

Golod s mystikou nesouhlasí. "Nejsem žádný šaman. Jde o konkrétní jevy, novou fyziku, novou biologii, kterou je třeba prozkoumat. V tom vidím význam pyramidy. Vyzývám vědce, aby prováděli experimenty v mých pyramidách. Každý zde může získat zcela jedinečné a zásadní výsledky," uvedl.

Mimo provozování pyramid Golod řídí korporaci Gidrometpribor. "Nejsem chudý člověk," svěřil se Golod na dotaz, zda se považuje za boháče. "Mám své pyramidy. Peníze ale ne. Vlastním dům a auto, ale jinak nic. Všechno vkládám do těchto staveb. To je moje bohatství," uvádí drobný muž, který jezdí ve volze s porouchanými světly.

Své problémy však majitel vidí jen jako dočasné. Svěřuje se, že v nejbližší době bude stavět pyramidy ve Francii, ve Švýcarsku, v Abcházii a na dalších místech. Stojí už také na Ukrajině a v Uzbekistánu.

Mimořádnou zálibu v pyramidách vysvětluje zájmem o svou rodinu a potomky svých děti a vnuků. "Každý člověk by měl tvořit dobro. Já nechci zachránit celý svět. Chci ale, aby mí potomci žili ve zdravém prostředí," svěřuje se. Sám prý neví, zda je díky neustálému pobytu v pyramidě "absolutně zdráv". "Nemoci se zde neléčí. Lidský organismus se může sám vyrovnat se svými problémy. Pyramida organismu ale napovídá, že tuto schopnost má," vysvětluje údajné zázračné ozdravné působení pyramid. Své výroky dokládá studiemi vědeckých ústavů a odborníků, včetně lékařů, kosmonautů a fyziků.

Golod skepticky hodnotí stavby rodinných domů či jiných budov ve tvaru pyramidy. Tvrdí, že blahodárné účinky na lidi i okolní prostředí má jen klasická pyramida. Čím je vyšší, tím je prý účinnější. Domnívá se ale, že by neměla přesáhnout 88 metrů. Všechny jeho pyramidy jsou postaveny ze skelného laminátu. Nesmí obsahovat žádný hřebík nebo jiný kov. Laminátové desky jsou spojeny navzájem dřevem a pryskyřicí.

V poslední době se do Golodovy pyramidy už nehrnou takové davy jako dříve. Nadšení obyvatel Moskvy a okolí z toho, že mají ve své blízkosti podobný zázrak jako v Egyptě nebo Mexiku, poněkud opadlo. Ruský pyramidář však věří, že čas pracuje pro něj.