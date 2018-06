Ruský herec si vzal o 60 let mladší dívku, chce s ní mít děti

Svatba proběhla v Petrohradu za přítomnosti rodiny herce a pár blízkých přátel. Dvojice se poznala, když Krasko učil na univerzitě a Natalie byla jednou z jeho studentek. Okouzlila ho prý svojí poezií.

„Po jejích slovech jsem se začal cítit jako muž tím způsobem, jak jsem si myslel, že to už dávno nejde. Bylo to jako restart a něco, co chybělo, se vrátilo,“ řekl Krasko, který v sovětských a ruských filmech ztvárnil více než 140 rolí.

Pár bydlí v hercově bytu v centru Moskvy a prý nemůže být ani jeden den od sebe. Herec byl už třikrát ženatý, z předchozích vztahů má šest dětí a je už trojnásobným dědečkem. Před manželstvím byl jeho vztah s Natalií údajně čistě platonický, nyní ale plánuje další přírůstek do rodiny.

„Samozřejmě, že ona má nějaké obavy o budoucnost, ale pro mě je to nová vzrušující etapa v mém životě,“ prohlásil Krasko.

S rodinou své ženy se však herec ještě nesetkal. Ale jeho synové už nevlastní matku znají. Hned je zajímalo, jak to bude s jeho majetkem a Krasko je musel ujistit, že ani po svatbě se nic v jeho poslední vůli nezmění.