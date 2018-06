Ruské Tatu se už nemilují

Paša je třiadvacetiletý rodilý Moskvan, který profesionálně provozuje karate. Tvrdí se, že je absolutní abstinent a velmi málomluvný. V Tokiu se na veřejnosti od dívek držel stranou, aby se nedostal do objektivu fotoaparátů a kamer.



Tatušky jsou totiž v Japonsku velmi populární, a tak kdekoliv se objevily, okamžitě byly obklopeny davy fanoušků i novinářů. A to v takových počtech, že je na hlavní tokijské třídě museli přijet rozhánět policisté v pěti autobusech.



Když se jeden z policistů snažil odtrhnout jednoho dotěrného novináře od tatušek, jimž bránil v nasednutí do taxíku, rozčilený novinář kousl policistu do prstu.



Zasvěcení tvrdí, že vztahy mezi oběma dívkami mají v poslední době k ideálu vskutku daleko. Lena prý prohlásila, že už nebude hrát ve skupině druhé housle a odejde. A Julia začala zase přátelům vyprávět, že chce mít v rukou všechny finanční otázky skupiny a realizovat svůj vlastní projekt. Navíc se jim líbí stejní chlapci.



V současné době jsou obě do 15. července na dovolené, každá někde jinde. "Děvčata se rozhodla si jedna od druhé odpočinout," komentoval situaci jejich manažer Ivan Šapovalov. Zároveň byl nucen opatrně přiznat, že mezi tatuškami to skutečně vře a zpráva o tom, že Julia hrozí opuštěním skupiny, je pravdivá. "Když je těžko, něco se nedaří, stává se, že člověk chce všeho nechat. A s Julií to tak může být. Pokud lidé pracují s někým, mají pak často chuť udělat něco samostatně," konstatoval.



V srpnu se duo Tatu chystá vystoupit na festivalech v Turecku, v Maďarsku a v Dánsku. Na podzim mají tatušky dokončit natáčení nového alba.

Dívčí duo Tatu. Julie Olegovna Volkovová (nahoře) a Jelena Sergejevna Katinová získaly popularitu také tím, že předstírají menšinovou sexuální orientaci. Ruské dívčí duo Tatu s Karlem Gottem Koncert ruského dívčího dua Tatu ve Zlíně. Koncert ruského dívčího dua Tatu. Julie Olegovna Volkovová (nahoře) a Jelena Sergejevna Katinová. Ruská skupina Tatu v Hradci Králové. (11. února 2003). Ruská dívčí dvojice Tatu na pražském koncertě. (18.3. 2003) Šílenství kolem sotva osmnáctileté Julie Volkovové a o rok starší Leny Katinové, které neskrývaně propagují lesbickou orientaci, prožívají především teenageři. (18. února 2003) Dívčí duo Tatu Čechům ukazuje, že moskevský pop není jenom Ala Pugačevová. Teenagery nezasažené výukou ruštiny ve škole pak baví i ruské popěvky. (18. února 2003) Sotva osmnáctiletá Julie Volkovová pobláznila kluky i holky. (18. února 2003) Tatu na slavnostním předávání cen televize MTV.