Ruské prostitutky vytáhnou do ulic budovat klid a mír

Rostoucí extremismus a rasizmus je podle primátora Igora Špektora důsledkem potlačovaných emocí, které by mohly být uvolněny právě sexem."Legalizovaná prostituce by mohla pánům umožnit v rámci zákona vybít své emoce sexuálně prostřednictvím nabízených služeb. Je to lepší, než vyjadřovat je xenofobními a extremistickými náladami. Všechny ženy provádějící tuto práci by samozřejmě dostávaly plnou penzi a státní ochranu,“ tvrdí Špektor.Rusko je jednou z mnoha zemí v Evropě, kde se o legalizaci prostituce vážně hovoří. Zatím je ale prodejný sex nelegální. Obživu si tak ovšem zajišťuje značná část žen a obchod se ženami tu doslova vzkvétá.