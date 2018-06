Ruská vodka umí mluvit!

Ve vývoji je několik druhů "mluvící vodky". Šroubovací zátka obsahuje reproduktor, baterku, časový spínač a čip s nahrávkou různých zvuků a šumů. Přípitky jsou slyšet po určitých časových intervalech a mohou trvat až několik hodin, dokud se nevybije baterka. Plánuje se přitom nejen výroba mluvících, ale i nahrávacích láhví. Jakmile se závit odšroubuje, začne záznam besedy spolustolovníků. Autor vynálezu nevylučuje, že jeho výrobky se budou náramně hodit špiónům.Ozvučená vodka je jedním z mnoha vynálezů, kterými místní konstruktéři zaplavují v poslední době Ruský patentový výbor. Sedmimílové boty, které běhají rychlostí 20 kilometrů za hodinu, se již připravují k sériové výrobě. Zájem o ně prý mají pastevci, lovci a cizinci. Boty o váze 2,3 kilogramu jsou vybaveny motorem, který je prý schopen značně urychlit chůzi v místech, kam se dopravní prostředky nedostanou. Svého času o ně prý měla zájem armáda, avšak ministerstvo obrany nenašlo dostatek prostředků.Dnes by konstruktéři chtěli prodat alespoň milión párů do Ameriky. Zatím jich vyrobili jen 15 a prodávají jeden pár za 300 až 1000 dolarů. Invalidům, kteří by výrobek zřejmě ocenili, je tento zázrak zatím nedostupný.Dalším skvostem ruské konstruktérské mysli, který se však zatím nepodařilo realizovat, jsou létající talíře ze Saratova. Místní podnik Ekologie a progres (EKIP) si již počátkem 90. let dal patentovat svůj lehký a nehlučný letoun, který by se prý mohl využívat například při hašení požárů, v místech živelných katastrof, v tajze a dalších těžko přístupných oblastech. Letoun podobající se aparátům mimozemšťanů se měl sériově vyrábět již v letošním roce, avšak závodu chybí finance, a tak talíře, o které se prý zajímaly četné cizí země, zatím teprve čekají na svoupříležitost.