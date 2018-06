Ruská první dáma budí rozruch, v Itálii si pronajala celý hotel

"Carevna a 30 lidí z její svity obsadili jedno ze čtyř podlaží, ostatní jsou prázdná. To byl i hlavní požadavek hostů, aby nikdo další v hotelu nebyl," tvrdí v luxusních lázních Montecatini místní tisk, ze kterého ruská média citují s neskrývaným potěšením.

Pokud by paní prezidentová byla v Grand Hotel & La Pace hostem jako každý jiný, musela by za týdenní dovolenou zaplatit v přepočtu od 99 tisíc korun až 223 tisíc, a to by se musela spokojit s jediným apartmá či pokojem.

"Noc v prezidentském apartmá v hotelu stojí 1 300 eur, v luxusním pokoji 600 eur. Ale klient, který pobude celý týden, může počítat se slevou," prozradila stanice Kommersant FM.

Hotel je však přes zimu zavřený, běžným hostům se otevře za dva týdny.

Dmitrij Medveděv s manželkou

Protokol ruského prezidenta na dotaz on-line deníku gazeta.ru uvedl, že si první dáma platí italskou dovolenou ze svého. Ale podle majetkového přiznání z loňského dubna neměla na bankovních účtech ani kopějku. O rok dříve vykázala úspory ve výši 7 504 rublů, což je necelých 4 800 korun.

Možná pomohl prezident, který v Kremlu vydělává v přepočtu okolo dvou milionů korun ročně. Média se domýšlejí, že rekreace může být i plodem obchodních zájmů vlastníků hotelu v Rusku. Ti se však zdržují komentáře.