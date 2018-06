Ruská popová skupina Na Na poletí do vesmíru

Od letošního dubna, kdy první kosmický turista Dennis Tito zaplatil Moskvě za výlet na Mezinárodní kosmickou stanici, hledají podnikavci způsoby využití komerčního potenciálu kosmického programu ochotného otevřít se podnikání.

Fanouškové Na Na listu Izvestija prozradili, že členové skupiny proslulé chytlavou muzikou, kteří si získávají srdce zejména žen a dívek také líbivým chlapeckým zjevem, se jen tak pro zábavu podrobili kosmonautickému výcviku ještě před tím, než Tito vůbec vzlétl k nebi.

Izvestija cituje z dopisu ministra Švydkoje adresovaného šéfovi Ruského úřadu pro letectví a vesmír Koptěvovi, v němž se zasazuje o vyslání jednoho člena kapely do vesmíru. "V zájmu kontinuity generací a podnícení zájmu mladých Rusů o kosmonautiku je nezbytné popularizovat vesmírný program," napsal Švydkoj. Možnost, že by se člen hudební skupiny připojil k ruské posádce ve vesmíru, označil za "interesantní".

"Jejich zdravý optimismus, vytrvalost a smysl pro tradici by mohly být pro ruskou mládež symbolem," tvrdí.

Skupina, která je stálicí na ruském hudebním nebi již více než deset let a je jakousi ruskou verzí americké kapely New Kids on the Block, jež se drží na nejvyšších příčkách hitparád, kombinuje romantické melodie s říznými tanečními kreacemi plnými elánu. Největší popularitu si Na Na vydobyla mezi ruskými děvčaty předteenagerovského věku.

Izvestija cituje producenta Na Na B.K. Alibasova, který se dal slyšet, že jelikož by do vesmíru mohl letět pouze jeden člen skupiny, zbývající by se k němu připojili na koncertě sladěném rozhlasovým spojením ze Země.