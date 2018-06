Ruská Miss Universe nechtěla poslouchat

Za prvořadý úkol považuje třiadvacetiletá policistka dokončení studií. Nechce se také vzdát slibné kariéry policistky. "Povinnosti světové krásky jsou překrásné, avšak mým prvořadým cílem jsou má studia a kariéra v Rusku," řekla tato čtyřiadvacetiletá, zelenooká a 180 centimetrů vysoká černovláska z Petrohradu, která studuje občanské právo. "Obrátila jsem se na organizátory soutěže, aby mi poskytli čas na obhajobu disertační práce. Oni to odmítli a já jsem se rozhodla pokračovat ve studiu, vzdát se titulu Miss Universe a pokračovat ve své práci. Vím, že zůstanu Miss Universe pro ruské občany a pro sebe samotnou."



Prostřednictvím ruské televize vyvracela kráska zprávy o svatbě a těhotenství: "Chci mít rodinu, je to mým snem. Nikdy jsem nebyla vdaná a neměla děti. Doufám, že tento můj sen se stane v budoucnu skutečností," dodala. To jaké má jako Miss Universe poovinnosti se prý dozvěděla až když vyhrála, předem žádnou smlouvu nepodepisovala. "Čtyři měsíce jsem plnila co mi bylo uloženo," tvrdila pro ruskou NTV Oksana. Během svého úřadování navštívila Francii, Itálii, Keňu a Řecko.



Bývalá Miss Ruska přišla o korunku nejkrásnější ženy vesmíru jako první žena v 52leté historii udělování tohoto titulu. Povinností vítězky je cestovat, účastnit

se společenských akcí a poskytovat rozhovory televizním společnostem.



Fjodorovová údajně odmítala fotografování a pak sama oznámila, že se nebude účastnit žádných událostí do konce roku. Mluvčí společnosti Organization Miss Universe, která tuto soutěž pořádá a která Fjodorovové poslala písemnou zprávu o odebrání titulu, to odmítl komentovat.



Rusko nemá korunku, ale má Miss

"Nemohu ale žít bez Ruska. Stýská se mi po rodném domě. Navíc se nemohu účastnit určitých pořadů, v nichž jsem nucena vystupovat. Je to v protikladu s mým přesvědčením, s mým image a obrazem mé země, ve které žiji" uvedla. Pohoršil jí prý zejména jeden skandální televizní pořád pro americkou televizi, kde musela odpovídat na otázky týkající se intimních detailů jejího soukromého života včetně sexuálních zkušeností. "Kdybych věděla, jaké je to show, nikdy bych tam nešla," uvedla.



"Prestiž mé země se podle mého názoru jen zvedla. Ztratili jsme korunku, ale ne Miss Universe," řekla sebevědomě Fjodorovová, která ještě před měsícem žertovala s novináři, že nejprospěšnějším aspektem jejího titulu je možnost cvičit si angličtinu a navštěvovat cizí země.



Oksana potvrdila, že v srpnu byla povýšena a obdržela hodnost kapitánky policie. Její specializace je občanské právo. V budoucnu prý není vyloučeno, že bude pracovat v televizi.



Novou královnou vesmíru se stala Miss Panamy, 22letá Justine Paseková. Pracuje v televizi a v soutěži se umístila jako druhá. Podle ruské televize NTV je Justine rovněž slovanského původu, ačkoli oficiálně pochází z Panamy. Její otec je prý Ukrajinec.

