Režiséra úlet se Stewartovou vyjde draze, manželka na rozvodu vydělá

Bývalí manželé se budou společně starat o děti Tennysona a Skylu. Podle dohody připadne Rossové rodinný dům v Los Angeles a další dva domy v Londýně. Sanders si ponechá svůj dům na pláži v Malibu.

Nevěrný Sanders bude měsíčně platit v přepočtu půl milionu korun výživné pro manželku po dobu čtyř let a také 300 tisíc korun na děti. Kromě toho si modelka a herečka na účet připíše s každým novým Sandersovým filmem 15 procent ze zisku. Podle portálu TMZ.com jí také patří polovina úspor páru.

Liberty Rossová podala žádost o rozvod v lednu 2013, několik měsíců poté, co se provalila aféra jejího manžela s herečkou Kristen Stewartovou. Ta v té době chodila s kolegou Robertem Pattinsonem. Oba nevěrníci se partnerům veřejně omluvili, ale přesto jejich vztahy nakonec skončily (více zde).

"Bylo to hrozné. Bylo to opravdu to nejhorší. Nemám slov, abych popsala, čím jsme prošli. Ale myslím, že něco musí skončit, aby mohlo něco jiného začít. Mám pocit, že procházím znovuzrozením," řekla loni Rossová pro magazín Vanity Fair.