Někdy si přeji být neviditelný, říká hvězda Harryho Pottera Grint

„Když v něčem hraji, tak mi to ten snímek zkazí… Nikdy si nebudu moct užít sledování Harryho Pottera, ne jako fanoušek. Prostě to nejde,“ řekl v rozhovoru pro Radio Times.

Uvědomuje si ovšem, že se právě díky těmto filmům proslavil. Nestydí se za ně a je rád, že dostal tuto příležitost. I když světová popularita nese s sebou i trochu stinné stránky.

„Dopadl jsem tak, že se většinu dní musím fotit pro selfie fotky. Ale nikdy mi to nevadilo, když to lidem udělalo radost, ačkoli nenávidím, když mě lidé fotí bez požádání. Bylo to velmi vzrušující, když mi bylo jedenáct nebo dvanáct let, ale začalo mě to štvát, když jsem začal dospívat. Někdy si přeji být neviditelný,“ prohlásil.

Rupert Grint prozradil, že s Danielem Radcliffem (28) a Emmou Watsonovou (27) se kamarádí dodneška. Dávno ale vzdali snahy vyjít si ve třech na pivo do veřejné hospody. Raději se scházejí v soukromí, aby si mohli užít jeden druhého.

První film o čarodějnickém učni Harrym Potterovi se v kinech objevil v roce 2001. Poslední část z osmidílné filmové ságy měla premiéru o deset let později.