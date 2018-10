Po natáčení Harryho Pottera jsem chtěl skončit s hraním, přiznal Grint

Rupert Grint se stal doslova přes noc hvězdou díky ztvárnění postavy Rona Weasleyho v Harrym Potterovi. Ve filmu zazářil po boku Emmy Watsonové a Daniela Radcliffa. Přesto zvažoval po natočení čtvrtého filmu o Potterovi ukončení filmové kariéry.



„Po natáčení čtvrtého dílu s názvem Harry Potter a ohnivý pohár jsem to chtěl zabalit. Říkal jsem si: Vážně v tom chceš pokračovat? Všichni moji přátelé žijí normální život. Mohou jít jen tak ven na ulici bez toho, aniž by na ně začal někdo pokřikovat nebo je fotit. S úplnou ztrátou soukromí ze dne na den se člověk jen těžko smiřuje. Zpočátku je to samozřejmě příjemné. Zvláště pokud jste dětský herec, užíváte si všechnu tu náhlou pozornost. Ale postupem času to začne být naopak velice děsivé,“ svěřil se herec britskému deníku The Independent.

Rupert Grint tvrdí, že život před Harrym Potterem si už ani nepamatuje. „Někdy je to velmi ponižující, když si všimnu, že mě paparazzi na ulici fotí. Připadám si jen jako věc. Nástroj, pomocí kterého ostatní lidé vydělávají peníze,“ dodává herec.



Stejné pocity měla i představitelka filmové Hermiony Emma Watsonová. Ta získala svou první smlouvu na natáčení Harryho Pottera v pouhých devíti letech. Od té doby se její život navždy změnil. „Nechci, aby to znělo nevděčně, ale uvázat se k natáčení jedné filmové série na šest let bylo v reálu děsivé a psychicky velice náročné. Měla jsem během natáčení po celé ty roky opravdu přísný režim. Říkali mi, kdy mám co jíst, kdy mohu jít na záchod i kdy půjdu který den spát. Nikdy jsem se o ničem nemohla rozhodnout sama,“ zavzpomínala herečka na život dětské filmové hvězdy v rozhovoru pro Entertainment Weekly.