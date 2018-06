Rupert Everett chce prodávat sperma Brada Pitta

Everett se rozhodl ukončit hereckou kariéru a veškerou energii soustředit na svůj nový projekt. Hvězda filmu Jak je důležité míti Filipa je přesvědčená, že je na trhu obrovská mezera a lidé po spermatu slavných osobností doslova prahnou.

"Je to potencionálně velice lukrativní oblast. Pustím se do podnikání naplno," prohlásil herec. Zda chce filmovým krasavcům odebírat sperma osobně, už nesdělil.



Každopádně už si mne ruce a mezi prvními herci, jejichž spermatem chce zahrnout svět, bude Brad Pitt. A následovat mají rychle další. "Už se nemůžu dočkat, až si otevřu agenturu, která bude obchodovat se spermatem celebrit."

"Dokážete si to představit? Sperma Brada Pitta za tři miliony liber? A pak můžeme expandovat a nabídnout třeba vajíčka Angeliny Jolie. Jsem si jistý, že by za ně byly alespoň dva miliony," představuje si své přinejmenším zvrácené choutky slavný inseminátor.



Ačkoliv to může znít jako vtip, Everett myslí vše vážně. Zákazníky chce nalákat mimo jiné na to, že bude mít v nabídce pouze "hezké" osobnosti. "Je to super nápad a všem svým klientům mohu garantovat, že budou mít krásné děti," dodal herec.

Otázkou zůstává, jestli s jeho podnikáním budou souhlasit i ony "hezké kusy". Mohli by si totiž připadat jako zvířata před porážkou na zemědělské burze.