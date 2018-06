Rumunsko chystá Draculaland

Očekává se, že park, který bude dokončen v roce 2003, přiláká milion návštěvníků ročně. Kromě svého postavení rodiště Vlada Tepese se Sighisoara vyznačuje dobrým dopravním spojením do míst, kde Vlad Tepes působil. Město má také staré tradice německého obyvatelstva, sahající až do 12. století, kdy se v této oblasti začali usazovat němečtí řemeslníci.Nabízela se i další možnost. Zvolit pro realizaci tohoto projektu severorumunské město Bistrica, o němž se také zmiňuje Stokerův román. Ministr Dan očekává, že většinu zahraničních návštěvníků parku, jehož zřízení má stát 32 milionů dolarů, budou tvořit Němci.Park má vytvořit 3000 pracovních míst. Podle předběžného projektu by měly německé firmy Westernstadt Pullman City a Siemens vybudovat a poskytnout infrastrukturu parku. Příslušné kontrakty mají být zanedlouho uzavřeny.Westernstadt Pullman City provozuje už americký kovbojský tematický park v Bavorsku. "Draculův mýtus existuje. Chceme mu dát přitažlivé balení a prodávat ho turistům," říká ministr Dan. Uvádí rovněž, že se plánuje zřízení Draculova institutu, ve kterém by bylo k dispozici několik konferenčních místností a knihovna.Draculův mýtus proslavil román irského autora Brama Stokera z roku 1897. Ve skutečnosti má ovšem Dracula málo společného s Vladem Tepesem. I když Vlad projevoval mimořádnou krutost vůči svým obětem, nepil například jejich krev."Spojení mezi historickou a románovou osobností je minimální," prohlásila kanadská "draculoložka" Elizabeth Millerová. "Bude to ošuntělý laciný tematický park, ve kterém bude Myšák Mickey nahrazen hrabětem Draculou? Hrůzné pomyšlení! Přitom si myslím, že by se to dalo udělat dobře," dodává. Pan Dan věří, že jeho propočet je správný."V Rumunsku se ozývají některé hlasy, které mě obviňují, že prodávám falešnou legendu," říká ministr cestovního ruchu. "Ale já jsem pragmatik a tyto kritiky mě nemohou odradit od mého záměru. Je to fantastický projekt."