Rumunka vypadá jako přesýpací hodiny, v pase má jen 50 centimetrů

Spangenbergová má extrémně útlý pas od malička. V pubertě z toho měla dokonce mindrák a snažila se přibrat. "V Rumunsku je lepší mít nadváhu, protože to značí, že jste z bohaté rodiny," řekla modelka, která se provdala do Německa, deníku The Sun.

Ani když se cpala sladkým, nepodařilo se jí přibrat. Při výšce 168 centimetrů váží pouhých 38 kilogramů.

"Nikdo mi to nevěří, ale denně jím tři velká jídla a kromě toho svačím čokoládu a brambůrky. Prostě mám malý žaludek. Je to jako bych měla bandáž žaludku. Když se přejím, je mi zle," řekla Rumunka.

V roce 2006 potkala svého manžela Jana, který její zvláštní postavu obdivoval a povzbudil ji, aby zkusila úspěch v modelingu. Sám ji vyfotil a snímky umístil na internet. Reakce prý byly úžasné a Ioana dostala několik nabídek na přehlídky.

I přes obdiv okolí a svého manžela by ale Rumunka ráda měla normální tvary. "Chtěla bych přibrat, abych lidi tak nešokovala vizáží. Teď, co žiju v Německu, cpu se pořád pizzou a kebabem. Ale už jsem se svou vlastní vizáží spokojenější," dodala.