Rodiče zvládli rozvod skvěle, míní dcera Demi Moore a Bruce Willise

Willisová přiznala, že ji rozvod samozřejmě ovlivnil. Ale svým rodičům je vděčná za to, že se jim podařilo udržet stabilitu v rodině.

„Nikdy jsem nemusela dělit dovolenou nebo narozeniny. Vždycky se snažili udělat všechny rodinné události společně a usilovali, aby naše rodina byla stále spíš jako jeden celek než dvě oddělené věci, což si myslím, že mělo dobrý vliv,“ míní nejstarší dcera slavných herců.

Demi Moore a Bruce Willis spolu dobře vychází i mnoho let po rozvodu v roce 2000. Objevili se i v hledišti show Dancing With The Stars, kde jejich nejstarší dcera tančí. Rumer přiznala, že to během dospívání neměla vždy snadné.

„Myslím si, že jedna z nejtěžších věcí bylo vyrůstat pod drobnohledem lidí, kteří na to všechno měli nějaký názor. Než se naučíte mít tak trochu hroší kůži nebo si budete věřit, aniž byste dali na názory druhých, může to být někdy opravdu těžké a položit vás to,“ prohlásila Rumer s tím, že být silná a vyrovnaná se prý naučila od své matky.

Bruce Willis a Demi Moore spolu žili 13 let a mají tři dcery. Kromě Rumer ještě Scout (23) a Tallulah (21). Rozvedli se v roce 2000.

Herec si pak v roce 2009 vzal modelku a návrhářku Emmu Hemingovou, s níž má dvě dcery, Mabel (3) a Evelyn (1).

Demi Moore žila osm let s Ashtonem Kutcherem, který se s ní rozešel a v roce 2011 rozvedl kvůli herečce Mile Kunisové. Loni se jim narodila dcera Wyatt (více zde).