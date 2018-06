Rukopis slavného Célinova románu byl znovu objeven

9:25 , aktualizováno 9:25

Po téměř 60 letech byl znovu objeven rukopis slavného románu francouzského spisovatele Louise-Ferdinanda Célina "Cesta do hlubin noci". Napsaly to francouzské listy Le Figaro a Le Monde, podle nichž bude rukopis dán do aukce v dubnu v Paříži. Podle literárních expertů Pierra Berese a Thierryho Bordina má rukopis o 876 stránkách hodnotu čtyř až pěti milionů franků.