Rudy, hrdina hrdinů

Nechal postavit zátarasy na ulicích, aby nikdo nemohl přejít cestu na červenou. Chtěl z města vymýtit násilí a sahal přitom k prostředkům násilí - takhle se dá pokračovat donekonečna.

Jen zveřejnění zprávy o jeho onemocnění rakovinou prostaty ho u obyvatel "Big Apple" trochu omilostnilo. A nyní tohle! Nejhádavější muž New Yorku chodí troskami, utěšuje, pláče, usmívá se, dává najevo odvahu, bojuje a přikládá ruce k dílu. A co je nejpodstatnější: Byl tady! Byl u toho, když se první věž zřítila. Stál jako první na sutinách, přerušil konferenci a vyhlásil boj teroristům.

Když padala druhá věž, utíkal Giuliani do sklepa. Svým občanům řekl:"Žijte dál normálním životem, nesmíme se teroristům podřídit!" Když v pátek přijel do New Yorku prezident Bush, stál starosta decentně v pozadí. Tam, kde se objevili oba dva, křičeli lidé:"Rudy, Rudy!" Giulianiův osmiletý mandát má skončit 31. prosince, ale už teď se ozývají hlasy, které ho chtějí mít v úřadu i nadále.

"Rudy" je momentálně jen těžko k zastižení, neboť chodí tancovat doslova téměř na všechny svatby. Vede nevěstu k oltáři, za chvilku už tráví čas s lékaři, policisty a záchranáři. Poté musí za řečnický pult, aby sdělil počet pohřešovaných - po pravdě řečeno je to nepříjemný úkol, ale Giuliani nachází ta správná slova. Za chvíli už zase spěchá na pohřeb či za investorem, kterého prosí, aby zůstal ve městě. Vyzývá k toleranci a varuje před odsuzováním všech arabsky vyhlížejících lidí.