Rudu z Ostravy baví rádio, protože jen kecá a dostane zaplaceno

"Muzikály jsem trochu opustil. Rudu teď nejvíc baví to rádio, protože přijde do práce, kecá si tam, co chce, a ještě za to dostane stravenky," prohlásil Michal Kavalčík v Show Jana Krause.

Herec sice vystupuje jako Ruda z Ostravy, ale pochází z Českého Těšína. Sám svůj původ neřeší, ale podle některých dělá svými parodiemi Ostravanům jen ostudu.

"Lidi u nás v republice zbytečně řeší původ," míní Kavalčík, který mimo jiné naznačil, že je opět zadaný.

"Něco se asi urodilo. Je to čerstvé," mlžil. "Maminka mi pořád říká, ty máš jednu pračku, jednu postel, jsi pořád sám," dodal.

"No tak po tomhle, co jste tady řekl, počítejte s tím, že by se třeba v sobotu mohl někdo ozvat," prohlásil ironicky moderátor Jan Kraus.

Pozvání na červenou sedačku do Show Jana Krause přijali také spisovatelka a manželka herce Jiřího Kodeta Soňa Kodetová a majitelé psí školky Ondřej a Markéta Bambasovi.