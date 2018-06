Rudolph Giuliani se potřetí oženil

Rudolph Giuliani s manželkou Judith Nathanovou. (24. května 2003)

"Sám jsem oddal přes 200 párů a tak si musím dávat pozor, abych se toho neujal sám," zažertoval 58letý Giuliani při příchodu na svatbu, kde byli mj. bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger, mediální magnát Rupert Murdoch a známý newyorský obchodník s realitami Donald Trump.Za svědka šel Giulianimu 17letý syn Andrew a přišly i jeho dvě dcery. Bývalá ošetřovatelka Nathanová, která se vdala podruhé, byla po Giulianiho boku poslední tři roky, kdy bojoval s rakovinou prostaty.Giulianiho druhé manželství skončilo po 20 letech loni v červenci poté, co přistoupil na to, že dosavadní manželce Donně Hanoverové vyplatí 6,8 milionu dolarů.Pár se však rozešel již v květnu 2000. Následovaly veřejné spory, při nichž Giuliani Hanoverovou pobouřil tím, že požádal o rozvod, aniž by jí to řekl. Ta ho zase obvinila z "otevřené a neustálé nevěry". Giuliani ji zbavil úlohy oficiální hostitelky v rezidenci starosty, ona zase prostřednictvím soudu zakázala Nathanové, aby vstoupila do rezidence, dokud tam žije ona s dětmi.Trpké spory vedly k poklesu Giulianiho popularity i prestiže. Až Giulianiho odvážná a důrazná reakce na teroristické útoky 11. září 2001 mu získaly zpět ohromnou popularitu u Newyorčanů i Američanů vůbec.