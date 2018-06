Ruden: Pánové prvně porazili dámy

Podobně jako móda 70.let je lehce identifikovatelná - dámské šaty bývaly krátké, hodně zdobené, se sníženým pasem, většinou na ramínkách.

Z doplňků se často používaly čelenky, kloboučky a velmi často peří. U pánů vítězily elegantní obleky, bílé košile a samozřejmě klobouky a doutníky, bez nichž by žádný gentleman neudělal ani krok.

Gába Al Dhába je pro mě hvězda. Lehce mění svůj image, nebojí se experimentu a její oblečení je vždy velice efektní. Její outfit byl jako vystřižený z kabaretního vystoupení 30.let - čelenka ve vlasech, zdobené krátké šaty, zvýrazněné boky, dokonce i její rysy odpovídají symbolu krásy 30.let. Jediné, co by se podle mě dalo vylepšit, je tvar výstřihu. V- tvar by opticky prodloužil její krk a působil by lépe.

Klára Zaňková si na rozloučení se soutěží nevzala zrovna nejlepší oblečení. Zdobené šaty, kamínky, boa z peří a umělá květina vytvořily celkově až bohužel nevkusnou kombinaci.

Poprvé a s potěšením můžu říci, že pánové byli lépe oblečeni než dámy. Mám však jednu výtku - umělé kytky v klopách srazily jinak dobrý dojem a myslím, že produkce mohla na jaře, kdy je živých kytek dost, opatřit pár živých karafiátů.

Snad ještě jedno upozornění. Pan Špaček by jistě vytkl, že k fraku ani smokingu se kravaty nenosí!! My to však bereme s rezervou, snad to byl umělecký záměr a ne neznalost bontonu.

Pro mě nejvíc působivé, a přitom v porovnání s ostatními jednoduché, bylo oblečení Vlasty Horvátha. Výrazná bílá kravata (uzel mohl být menší!) bílý kapesník a černobílé boty byly dokonale vyvážené k černému obleku.

Michal Foret byl jako hvězda z filmového plátna . Jenom nechápu, proč měl na sobě červené boty, které shodily jinak vysoce elegantní oděv. Že by se barva bot vybírala podle barvy květiny?

Ali Amiri mě příjemně překvapil. Sametový proužkovaný oblek v barvě bordó s černou košilí nepůsobil tak sladce, jako jeho oblíbené košile s volánky, a myslím, že jeho vzhled tím jen získal.

Petr Bende na mě působí jako opravdový a upřímný muž. Zvolený proužkovaný oblek a bílá košile s rozhalenkou byla podle mě ta správná volba.

Michal Hudček se mi líbil tentokrát nejmíň. Jednotlivé kusy oblečení působily nesourodě, barevně nebyly vhodně sladěny. Frakové sako bojovalo s vestou a kravatou, kalhoty byly o trochu větší než bylo zapotřebí. Ve výsledku to bohužel neprospělo jeho image.

