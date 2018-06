Ruden: K Laďce se kožešina nehodí

PŘEDCHOZÍ HODNOCENÍ NÁVRHÁŘKY

ZDE

Takže nejdřív k porotě: Z neznalosti zpěvu a vůbec showbyznysu je těžko můžeme obviňovat, ale co se týče módy a stylu oblečení – tak to zas ano! S jedinou výjimkou – panem Horáčkem.

Nehraje si na žádnou Superstar, ale vždy má kvalitní a skvěle padnoucí oblečení. A je to také vidět. Jestli se to hodí do poroty Superstar – toť otázka, ale mě se to líbilo.

Zbývající trojka – co k ní říci? Ono totiž není vlastně co hodnotit. Silné stránky mají rozhodně jinde a je jasné, že slovo móda není v jejich slovníku, a už asi nikdy ani nebude. Odpusťme jim to, protože v tom, co dělají, jsou jedničky.

A teď pár slov k moderátorům: Většinou se mi líbí, jak se Laďka Něgrešová obléká, ale teď mě černý top s kožešinou a džíny trochu zklamaly. Současným trendem je najít kontrast barev a materiálů, což dnes umožňuje nosit i kombinaci džínů a kožešiny. U Laďky se mi to ale nelíbilo, k její vizáži mi kožešina prostě nesedí. Košile s bílým potiskem u Petra Holíka neurazí, ale na něm působí příliš sladce.

Co říci k soutěžícím? Většinou byli oblečení stejně jako v minulých kolech. Pole mého názoru si polepšila Naďa Válová, ale pořád vypadá starší než je. Černobílá kombinace je perfektní a dává velký prostor pro fantazii – takže více odvahy! Líbil se mi také střih košile u Terezy Terčové, oranžová barva je velmi pozitivní a nikdy nezklame.

Lukáš Michna předvedl zajímavý outfit ve stylu 70.let, který působil pohodově a ležérně. Moc se mi líbí, že zkombinoval různé vzory proužků a kostek – pustil se zde na velmi tenký led, ale dopadlo to dobře.

U Leony Černé mělo sako zřejmě prodloužit a zeštíhlit její postavu. V konečném důsledku však sako působilo poněkud násilně a tvrdě ke zbytku oblečení.

Zbývající soutěžící včetně obou finalistů jsem už víceméně hodnotila, takže se mějte a nashle zase za týden.