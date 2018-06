Ruden: Gába připomínala Lucii Bílou

9:24 , aktualizováno 9:24

Narozdíl od minulého kola, kdy country and folk jasně vymezil styl oblečení, bylo téma lásky méně svazující a dalo soutěžícím volnost ve výběru. Téma lásky je silné a věčně inspirující, které osloví snad každého. Každý to chápe po svém, ale čekala jsem, že většina soutěžících to pojme v klasickém romantickém duchu.