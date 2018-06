Ruda z Ostravy vymění přítelkyni Novou za Šinkorovou, ale jen pracovně

Poprvé se spolu potkali na Draculovi, během deseti let sem tam na nějakém mini projektu a teď, po deseti letech, se potkají na jednom jevišti.

"Vždycky se ptám, kdo bude v projektu, do kterého vstupuju. Když jsem se dozvěděl, že v Naháčích bude Daniela Šinkorová, byl jsem nadšenej, jsme dlouholetí kamarádi. Víme o sobě, teda alespoň já o Danče vím. Je to profík jako prase: zpěv, tanec, herectví, činohra, všechno ovládá. Je fajn, že člověk bude mít na jevišti takového partnera."

Daniela Šinkorová a Martin Maxa

Potěšilo ho ovšem také obsazení role Marušky jednou podstatně mladší dívkou, a to Terezou Vágnerovou, dcerou hudebníka Karla Vágnera. "Terezka je talent a budoucnost má před sebou. Je ještě hodně mladá, ale už teď je vidět, že tam ta muzikantnost rodičů je."

V projektu se mohl sejít i se svou přítelkyní Veronikou Novou. Herečka známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě sice na konkurz do GoJa Music Hall na Výstavišti, kde se budou od 4. října Naháči hrát, přišla, ale nakonec se ho nezúčastnila.

Společný snímek herců a tvůrců muzikálu Naháči

"Uvažovala o tomto projektu, ale nakonec se rozhodla do něj nevstoupit. Ví, že její pěvecká stránka není to, co by jí mělo živit. Věnuje se činohře, filmu a televizi. Bylo by to fajn být spolu v jednom projektu, to by se nám líbilo. Když to ale nevyšlo v muzikálu, zkusíme to v činohře, i já jsem původně činoherní herec. Hledáme momentálně nějakou komedii pro čtyři herce, kterou bychom v premiéře uvedli na podzim. Tak snad se nám to podaří," prozrazuje plány Michal Kavalčík.