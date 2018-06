Ruda z Ostravy má další job, usedne do kokpitu závodního tahače

"Stále intenzivně jednáme o zapojení čtvrtého tahače do soutěže a Ruda z Ostravy je jedním z vážných adeptů, kterého jsme zkoušeli. Ve světě truckracingu není nic neobvyklého, že do kokpitu usedne i známá tvář světa showbyznysu," řekl iDNES.cz manažer týmu MKR Technology Karel Neffe, který tak připomněl i někdejší angažmá zpěváka Daniela Landy v konkurenční stáji.

Ruda z Ostravy a pilot týmu MKR Technology Adam Lacko

Pokud se domluvené spolupráci nic nepostaví do cesty, spolu s pilotem Adamem Lackem by Kavalčík byl už druhým českým jezdce této skupiny. Doplnil by tak zahraniční duo pilotů, Němce Oestreicha a Švýcara Bösigera. "Vždycky jsem byl hodně šetřivý. Na vystoupeních dostávám stravenky, které jsem si pečlivě střádal a teď už si tu káru, kurde, můžu dovolit. Přijde mi nejlepší investovat do silných koní," vtipkuje Ruda z Ostravy.

Moderátor není ve světě závodních tahačů žádným nováčkem. Už v loňském roce jako maskot týmu MKR pomohl k historickému výsledku, kdy při zastávce evropského šampionátu na okruhu v Mostě obsadili všichni tři jeho piloti kompletní stupně vítězů.

Ruda z Ostravy už má jasně naplánovaný program, který by s týmem MKR Technology chtěl absolvovat. Chybět by neměl při druhém závodě šampionátu v italském Misanu, na okruhu na německém Nürburgringu, doma v Mostě a na závěrečném podniku ve francouzském Le Mans.

Ruda z Ostravy pózuje u závodního tahače týmu MKR Technology

"Do Misana hodlám jet na pravé italské presso, na Nürburgringu se těším na pořádné klobásky a vyhlášený weissbier, v Mostě pak zase posbíráme poháry a ve Francii natočím dalšího Stevea McQeena, takže Le Mans 2 z Ostravy," má jasno komik, který už s MKR Technology absolvoval týmové focení.