Ruda z Ostravy odpoví na zákaz svého hitu Protestsongem

"Předevčírem jsem dopsal Protestsong, je to píseň jednoho slovenského mistra a zase bude problém. Přeložil jsem ji do češtiny a bude to taková odpověd Rudy, že mu zakázali fajne song," vysvětlil Kavalčík, jehož zakázaný hit Ostrava vznikl na základě předělávky hitovky Empire State Of Mind (viz. článek o zákazu hitu Ostrava).

FREKVENCE 1 Poslechněte si hosty dua Těžkej Pokondr

Souběžně s tím chystá Ruda z Ostravy společně s Martinou Pártlovou další předělávku, která si vezme na mušku největší hit loňského roku. O jakou píseň půjde, ale říct nechtěl. "Ukradli by mi to," bojí se.

V rozhovoru s duem Těžkej Pokondr Michal Kavalčík přiznal, že Ruda z Ostravy nyní prožívá velkou popularitu. A i když to může vypadat, že si z Moravskoslezského kraje utahuje, opak je pravdou. Nejvíc fanoušků má právě tady.

Ruda při natáčení klipu Ostrava

"Myslel jsem si, že Ruda je populárnější v Čechách, jenže jsem zjistil pravý opak. Ostraváci pochopili, že to není účelová legrace, ale podpora regionu. Na Stodolní mi zatím nedali do držky," vysvětlil se smíchem.

Kavalčík si jen trochu posteskl, že Ruda z Ostravy je slavnější než on sám. "Je to trochu legrace, protože Michala Kavalčíka živí Ruda a vždycky jsem chtěl, aby to bylo naopak. Ale teď je taková doba, Michal neproráží, ale mně to nevadí. Michal má svůj čas," dodal s tím, že s postavou Rudy nyní pořádá i dvouhodinová představení, která u fanoušků sklízí velký úspěch.