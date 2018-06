Ruda z Ostravy musel skončit. Byl jsem unavený, říká Michal Kavalčík

Zdá se, jako byste nějak šel do sebe. Nová image, nová žena, nový film, co bude dál?

No tak snažím se, ale jde to všechno tak nějak přirozeně, postupně. Ruda už tu byl dlouho a myslím si, že už i některé obyvatele této krásné země štval, takže proč nepřijít s něčím novým? Když už tedy ta změna, tak trochu tomu musím jít i naproti. Musel jsem po jedenácti letech ty pytle pod očima a vrásky na čele vyhladit. Takže na tom makám. S Rudou jsem se právě oficiálně rozloučil ve filmu Komici s.r.o. The Tour, který je spíše takovým nahlédnutím do zákulisí očima režiséra Juraje Šajmoviče. Co bude dál, to nevím. Snad to bude jen lepší a lepší.

Dotlačila vás do proměny přítelkyně?

Ne. Moje Zuzanka je naopak velmi přírodní žena, ta by mohla žít bez jakéhokoli krému nebo salonu. Dokonce jsme byli týden v Chorvatsku pod stanem, kde jsme museli využívat hromadné toalety, hromadné sprchy, elektřinu jsme měli pouze v restauraci. Je to žena do nepohody. Jsem za ni moc rád.

Máte rád ženy, které neřeší trendy či novinky?

Mám rád Zuzku a to je hlavní. My jsme schopní jet klidně do Thajska na nějaký ostrov, kde bychom byli odkázáni jen sami na sebe a na přírodu. Možná i na to, že bychom místo toalety museli používat přírodní podmínky. Ale když vystupujete i veřejně, děláte divadlo a propagaci různých představení nebo výrobků, tak musíte nějak vypadat, aby vám to věřili. Po těch jedenácti letech Rudy z Ostravy jsem už byl tím vyčerpán a ztratil jsem tu správnou energii, začal cítit únavu a hlavně to viděl sám na sobě. Se změnou image jsem naprosto spokojený a šťastný. Ač se to nezdá, užívám si péči o sebe. Když si můžu lehnout v salonu, kde o mě pečují dvě dámy, dělají mi masáž. Který chlap by si to nedopřál?

Je to u vás zatím na bázi těchto přírodnějších procedur, nebo už myslíte i na nějaké vpichy botoxu?

Zrovna předevčírem jsem o tom mluvil se svou přítelkyní, že i kdyby takzvaně trakaře padaly, kůže se odlupovala, nebo já nevím co, mám k těmto kosmetickým zásahům odpor. Před chvilkou jsem na Výstavišti, kde se konal kosmetický veletrh Interbeauty Prague, potkal slečnu, která si nechala aplikovat něco do obličeje a jí se hýbaly jen rty. Byl to děsný pohled. Měl jsem strach, zda to s ní, nebo se mnou nešlehne. Nejhorší je, že tyto dámy si myslí, že to je v pořádku. Nic se nemá přehánět a já určitě ani v 60 nebo 70 letech žádnou injekci neplánuji.

Ruda z Ostravy s přítelkyní Zuzanou

Ve filmu Komici s.r.o. The Tour jste ještě v roli Rudy z Ostravy. Proč jste tam už nebyl za Michala Kavalčíka?

Ono se to všechno tak nějak potkalo. Když jsem v lednu Milošovi Knorovi, který je autorem standup comedy Komici s.r.o. oznamoval, že se s nimi v červnu rozloučím, tak si samozřejmě myslel, že to je vtip. Je nám z toho oběma sice smutno, ale život musí jít dál. Ten film vznikl i jako taková krásná tečka za Rudou. Přemýšlel jsem, jak se s lidmi rozloučit. Teď mají jedinečnou šanci si zajít 27. října do kina. Uvidí, jak Ruda v šatně vzniká, jaké kecy má a co já s Knorem, Kočičkovou, Pavláskem, Matonohou a Nedvědem zažíváme v autě před představením, po představení, na hotelu. Jsem zvědavý, až tam budu sedět, jaké reakce bude Ruda ještě vůbec v lidech vyvolávat a zda je dojme ten jeho odchod, to rozloučení.

Poznávají vás teď lidé na ulici?

Už to není tak šílené. Nechci to přehánět, ale když jsem ještě s dlouhými vlasy prošel městem, tak si mě lidé všímali pořád. Ukazovali, pokřikovali a chtěli podpis či fotku. Teď, když projdu davem, nikdo neví, kdo jsem. Vlastně mi to vůbec nevadí. Užívám si novou image a i tu anonymitu. Dokonce si už i zvykám, že nemám vzadu ten culík. Byl to na začátku velký nezvyk. Stále jsem se chytal za culík, který už tam není. Je to pro mě návrat po skoro dvaceti letech ke krátkému sestřihu. Aspoň ušetřím na přípravcích na vlasy.