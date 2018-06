Ruda z Ostravy řekl NE drogám, raději poprvé přiznal novou lásku

"Raději jsem si našel novou legální drogu, a to je láska. A ještě k tomu moravská a od vína. Přítelkyně pochází z vinařské rodiny, a tak se těším na náš první společný burčák," uvedl pro iDNES.cz Michal Kavalčík.

K fotografickému projektu Daniela Zahrádky "řekni NE" se herec a moderátor připojil hlavně proto, že mu problematika drog není lhostejná. Fotky vznikly jako reakce na smutnou událost úmrtí studentky na maturitním plese v Radiopaláci, která vyvolala bouřlivou diskuzi veřejnosti ohledně problematiky drog.

"Před třemi lety jsem s Martinou Pártlovou objel asi sto padesát diskoték, kde jsem viděl některé otřesné případy. Když za mnou přišla kočka, které bylo asi šestnáct, a bylo jasné, že za její stav nemůže deset panáků ani tráva, nechápal jsem. Myslím, že spousta rodičů neřeší, co jejich děti na diskotéce dělají. Bohužel chlastají a fetují," zdůrazňuje Kavalčík.

Sám tvrdé drogy nikdy nezkusil, byť prý měl příležitost. Sehnat tvrdou drogu není podle něj žádný problém.

"Zelenou jsem vyzkoušel, ale naštěstí jsem do toho nespadl jako někteří moji kámoši, kteří den začínají tím, že si ještě v posteli ubalí jointa. To je špatně. Tvrdé drogy jsem raději nezkoušel, i když šance byla. Říkal jsem si: Jednou zkusíš a pak v tom pojedeš. Raději jsem odolal a jsem za to rád."

NE říkají drogám i další celebrity jako Gabriela Partyšová, Patricie Solaříková, Martina Gavriely, Veronika Nová či Martina Pártlová. Projekt zastřešuje fotograf Daniel Zahrádka.

Autor kampaně řekni NE Daniel Zahrádka

"Jako majitel společnosti, která v Radiopaláci provozuje bary, jsem byl bohužel svědkem té nešťastné události a vnímám to jako jedno velké varování pro všechny mladé lidi. Zarážející je, že studenti klidně berou drogy v přítomnosti rodičů i učitelů. Sám mám šestiletou dceru a nerad bych, aby jednou vyrůstala v době, kdy brát drogy bude normální," dodal k projektu Zahrádka.