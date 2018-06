Ruda z Ostravy vyhodil z pódia kouzelníka, ptal se na Bočanovou

"Prý chodíte s Mahulenou. Je to pravda?" ptal se Rudy z Ostravy kouzelník. "To je nesmysl, kde si to slyšel? odvětil Ruda. "A proč na vás tedy Mahulena čeká v šatně," kontroval vtipně kouzelník, který osobitého umělce v podání herce Michala Kavalčíka rozzuřil natolik, že mistra triků vyrazil z pódia.

Přes veškerou legraci ale spekulace o údajném vztahu Mahuleny Bočanové a Michala Kavalčíka stále sílí. Sám herec, který dříve randil s herečkou Veronikou Novou, ale tyto fámy vyvrací.

"Nic nebylo, nic není, nic nebude. S Mahulenou nás jen vyfotili po představení, na které jsem byl pozván a pár byl na světě," řekl iDNES.cz Kavalčík.

Mahulena Bočanová a Ruda z Ostravy jsou prý jen přátelé.

Ruda z Ostravy se stal průvodcem koncertní show Olgy Lounové v pražské Hybernii. Zpěvačka, jíž fandí třeba i Karel Gott, předvedla hudební program založený na optických klamech, tedy na artistických i kouzelnických tricích. Ruda si tak například rozbil skleněnou lahev o hlavu, samozřejmě bez jakýchkoliv následků.

"Optické klamy a různé triky, třeba i fotomontáže, jsou má velká záliba," uvedla ke své show Olga Lounová, jejíž show bude pokračovat v Brně, Ostravě a dalších českých městech.

Nemocná Olga Lounová nevynechala na svém koncertě akrobatické kousky (7. listopadu 2012).

"I když Karel Gott se mnou tentokrát nevystoupí, diváci se mají na co těšit. Věřím, že nebudou věřit vlastním očím," uzavírá zpěvačka, která vše odzpívala a odtančila, i když byla oslabená virózou.