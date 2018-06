Ruda z Ostravy přiznal, proč nemá ženskou, i když po něm jedou

Už osm let žije sedmatřicetiletý herec a komik Michal Kavalčík dva životy. Jeho životní rolí je totiž Ruda z Ostravy, kterého vymyslel a který svým pořadem na Frekvenci 1 ovládl i český polední rozhlasový éter. Jakou vlastnost svému poněkud jednoduššímu pokrevnímu bratrovi v plísňákách upřímně závidí?

"Že se s tím nepáře. Michal by ženě do očí neřekl: 'Ty máš strašně krásné kozy!' Ruda přijde: 'Děvucho, ty maš takove krasne balony, ja mam fajnu garsonku, poď, otevřeme čučo, omacame je...' A kdyby dostal facku, nevadí mu to, protože to myslel v dobrém," řekl Kavalčík v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

Díky Rudovi z Ostravy může Kavalčík například snáz navazovat známosti, což by vadilo jen málokterému chlapovi.

"Zajímavá věc. Ruda má u žen opravdu úspěch. Když procházím festivaly, jdu a občas ucítím plácnutí. Otočím se a zjišťuju, že to jsou různé ročníky. Dvacítka, třicítka i pětačtyřicítka. Klidně i maminy rockerky, co mají svoji mašinu a jezdí na srazy. Plácnou a ještě na vás mrknou. Ony ty plísňáky trochu zužují. A ženské říkají: 'Ty máš taku fajnu dupku!'," přiznal herec.

Kavalčík také prozradil, proč vlastně Ruda nemá partnerku, i když po něm evidentně ženské vyjíždí. "Pár pobídek už přišlo. Třeba od lidí, které Rudova úspěšnost začala štvát," popisuje Rudovo soukromí jeho stvořitel.

Od nejrůznějších lidí totiž dostává dopisy i esemeseky, aby to už zabalil, že je trapný, směšný a že by to měl oživit nějakou babou. Navrhovali mu Mařku z Třinca, která by mu do všeho kafrala a on by jI mohl srážet.

"Přemýšlel jsem o tom. Hledal jsem i kolegyně herečky, se kterými bych do toho šel, některým jsem to i sdělil, ale samy neměly odvahu a ani jsme to potom nezkusili," dodal.

Poslechněte si, jak Ruda z Ostravy "pomstil" prezidenta Klause