Ruční mlýnky zdobí kuchyň, elektrické zase šetří ruce

Moderní ruční mlýnky si s kávou poradí stejně dobře jako elektrické, pokud jde o jemnost i rovnoměrnost mletí. Rozhoduje tedy hlavně množství kávy, které se v rodině spotřebuje. Dalším smyslem, který vybírá, je ovšem zrak. Ve stylově zařízené kuchyni na chalupě je keramický nebo dřevěný ruční mlýnek vhodným doplňkem, zato elektrický přístroj bude působit vždy příliš technickým dojmem.

Kameny melou přesně

Jemnost mletí se liší podle druhu kávy, který chcete připravovat. Zatímco na překapávanou kávu se používají hrubší zrnka, na zalévaného "turka" je lepší mlít víc najemno. Stupeň rozemletí lze nastavit podle způsobu, jímž přístroj kávu zpracovává.

Tříštivé elektrické mlýnky kávová zrnka sekají ostrým rotujícím nožem, takže výslednou jemnost lze určit jen tím, jak dlouhou dobu se káva mele. Záleží tu na množství zrnek, takže jak jemná káva bude, lze jen přibližně odhadovat.

Kamenové mlýnky pracují na stejném principu jako dávné vodní mlýny na mouku, jejichž tvrdá mlýnská kola mezi sebou drtila zrnka obilí na mouku hladkou i hrubou. Ať už jsou ruční, nebo elektrické, lze u nich výslednou jemnost nastavit poměrně přesně, protože závisí na vzájemné vzdálenosti mlecích kamenů.

To ovšem platí pouze tehdy, když jsou kameny ostré a dobře seřízené. Otupit se mohou především při chodu naprázdno, kdy se zakusují jeden do druhého, takže mlýnek byste měli vypnout hned potom, co jím projde poslední zrnko. I tak se ovšem kameny za čas opotřebí. Pokud mletí trvá o poznání déle, než když byl mlýnek nový, měli byste jej odnést do servisu k nabroušení a seřízení kamenů.

Při mletí kávy najemno také platí zásada, že méně je někdy více. Pokud se kameny k sobě příliš přiblíží, začnou z kávových zrnek vytlačovat tuky, které neprospívají ani chuti nápoje, ani zdraví. Nejen kvůli tukům, ale i kvůli stárnoucím zbytkům kávy se také vyplatí mlýnek pravidelně - při častějším používání jednou za týden - čistit.

Horko spálí vůni

Kávě neprospívá ani to, když mlýnek pracuje, až se z něj kouří - přílišným zahříváním se totiž ztrácí její aroma. Vyšší teploty přitom mohou vzniknout v ručních i elektrických přístrojích, protože oba typy musí na umletí stejného množství vynaložit tutéž práci. Riziko přehřátí nehrozí při zpracovávání menších množství - například stogramových balení. Pokud ovšem melete celý kilogram, vyplatí se rozdělit si práci nadvakrát nebo natřikrát. Některé typy elektrických mlýnků jsou vybaveny tepelnou pojistkou, která je chrání před přehříváním. U ručních mlýnků mohou roli pojistky sehrát unavené svaly, které si řeknou o chvíli odpočinku.