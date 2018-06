Ruce vzhůru, dej sem peníze!

Ještě před pár lety se loupení na poštách a v bankách vyplatilo. Když koncem října 1997 přepadli dva ozbrojení maskovaní pachatelé poštu v Praze 6, odnesli si z trezoru zhruba 28 milionů korun. Jenže časy se mění. Vříjnu 2001 se oněco podobného pokusili další dva muži. Po uzavření vnikli na poštu v Olomouci. Odnesli si však jen osmdesát tisíc korun. Nepronikli přes nástrahy elektronického zabezpečovacího systému a trezorů s časovými zámky. Takže na celé poště našli jenom manipulační peníze z přepážek.V roce 1997 se staly pobočky bank i České pošty oblíbeným místem, kam si zločinci chodili pro peníze. S trochou nadsázky by se dalo říci, že celkem bez rizika. Ochrana institucí pracujících s penězi byla totiž velmi chabá. Jenom Česká pošta přišla v tomto roce možná až o 50 milionů korun, u bank to byla přinejmenším stejná suma. Ušetřeny nebyly ani banky. Havlíčkobrodská pobočka COOP banky přišla na konci června 1997 o více než 1,5 milionu. Pobočka neměla vůbec ostrahu ani žádný zabezpečovací systém. A když pachatel vstoupil do místnosti, kde byly za skleněnou přepážkou uloženy peníze, dokonce v ní nikdo nebyl. Oba zaměstnanci byli v přilehlé kanceláři. Když se vrátili k přepážkám, stál proti nim muž v tmavém pracovním plášti s šátkem na obličeji a ohrožoval je pistolí. Muže donutil, aby zamkl místnost, žena si musela lehnout na podlahu. Poté, co mu vydali peníze, oba spoutal, nacpal si peníze do tašky a odešel. Banka je v nucené správě, je tak chudá, že na ostrahu nemá," uvedl tehdy jeden z vyšetřovatelů. Vypadá to tam jako na poště," dodal a shrnul tak obvyklý pocit kriminalistů. Není divu. V roce 1997 totiž policie šetřila jeden až dva případy přepadení pošty týdně, zhruba stejný počet přepadení poštovních doručovatelů a řadu dalších případů, především vloupání. Dohromady tedy tři až čtyři trestné činy týdně. Přitom jde o činy s vysokou společenskou nebezpečností" - mnohé z nich byly spáchány se zbraní v ruce, při některých se i střílelo. Někteří zloději byli obzvláště výkonní. Devatenáctiletý mladík z Táborska zvládl za necelý rok nejméně osm ozbrojených loupeží. Když ho kriminalisté dopadli, podařilo se prokázat, že na poštách a v pobočkách bank uloupil na přelomu let 1996 a 1997 1,7 milionu korun. Tento Robin Hood, který jenom bral a žádným chudým nic nedal, byl jedním z posledních matadorů zlatých časů. Banky i Česká pošta totiž v dalších letech zahájily protiofenzivu.Vedení bank, především České spořitelny, jejíž pobočky byly v té době oblíbeným cílem lupičů, a také šéfové České pošty se rozhodli pro zásadní obrat. Hlavním důvodem bylo, že se zvyšovala brutalita zločinců a existovalo nebezpečí, že se některá akce změní v krveprolití. Začaly se dokonce vyskytovat výhrůžky použití výbušnin či granátů. Finanční domy a Česká pošta stály před nutností radikálně zvýšit bezpečnost svých zaměstnanců i klientů. Většina se rozhodla jít cestou takových opatření, která snižují dosažitelnou hotovost na přepážkách a neumožňují lupičům získat větší částky. Banky investovaly tedy do časovaných trezorů, přepravních boxů a dalších řešení. Zavedly se i systémy pasivní bezpečnosti - neprůstřelná skla, kamery a podobně. Jsou to drahé věci. Například Česká pošta vynaložila v letech 1999 až 2001 na nákup a instalace zabezpečovacích technologií 240 milionů korun. Dalších 400 milionů stál provoz zabezpečovacích zařízení. Banky investovaly méně - přece jenom mají méně přepážek a poboček. O to více se musí jejich technici zaměřit na zvyšování bezpečnosti - peněz je v bankách většinou podstatně víc než na poštách.Má to však smysl?Za poslední roky utratily české banky a pošta za bezpečnostní opatření a technologie více než miliardu korun. Vypadá to jako špatná investice. Vždyť v roce 1997 si zloději odnesli z bank a pošty jenom asi sto milionů korun. Kvůli tomu sáhnout tak hluboko do kapsy? Nebylo by jednodušší se s těmito ztrátami smířit?Na to kriminalisté odpovídají jednoznačně: Pokud by se přístup bank k problému nezměnil, škody by dál prudce rostly. Jeden z kriminalistů, který zná dobře okolnosti mnoha přepadení, tvrdí: Když někdo přijde s pistolí do banky, je jenom otázka štěstí, zda se nezačne střílet a nedojde k obětem na životech. Personál je vyškolen, ti vědí, co dělat, ale je tu nebezpečí, že se na scéně objeví klient, který se zachová chybně. Ideální je, když lupič ví, že musí hned pryč kvůli poplachovému systému, ví, že pokladní mu může dát jenom to, co má přímo na přepážce, ví, že ho sledují kamery a tak dále. Potom trvá stresující situace jenom krátkou dobu, to snižuje nebezpečí zranění nebo smrti."Štěstí a nulové ztráty na životech provázely české banky až do konce ledna 2001. Tehdy při střelbě během přepadení IPB v Praze 10 zahynul jeden klient a další žena byla vážně zraněna. Ukázalo se, že ani pečlivá příprava bankovních domů ještě neznamená, že se nikomu nic nestane. V této souvislosti připomínají bezpečnostní experti základní zlaté pravidlo - nestavte se lupičům na odpor, nesnažte se je zadržet, splňte přesně jejich pokyny. A banky dodávají: My se již postaráme o to, aby škody byly minimální. Například při oné krvavé" loupeži v pobočce IPB ukradl zloděj pouhých šedesát tisíc korun, navíc většina bankovek byla obarvena speciální barvou z ampulky, kterou zaměstnanci banky přidali do tašky. Minimální škoda, zisk lupiče tak malý, že riskovat kvůli němu pětiletý kriminál za ozbrojené přepadení se opravdu nevyplatí. Takže největší hrůzu mají bankéři z toho, že na jejich půdě přijde někdo o život. Snad ani neexistuje horší reklama pro peněžní dům než krev na mramorové podlaze.Co jsou vlastně ty prostředky, které pomáhají bankám a poště proti lupičům? Některé jsou dobře známé - kamerové systémy, napojení poboček přímo na policejní služebny, elektronické ochranné systémy... I na trezory s časovými zámky jsme zvyklí. Jejich princip je prostý. Zaměstnanci nemohou otevřít trezory s pistolí u hlavy. Zařízení se totiž otevře až se zpožděním po odemknutí a nikdo z přítomných to není schopen ovlivnit. Obsah trezorů je tak pro zloděje tabu - otevírání by trvalo tak dlouho, že by se mezitím dávno dostavila policie. Zvýšila se i bezpečnost přepravy peněz. Bankovky jsou uloženy ve speciálních boxech. Jde v podstatě o trezory s časovým zámkem. Navíc komunikují s místem, kde jsou uloženy, to znamená, že boxy vědí", zda jsou v úložném lůžku na poště, v přepravním autě či na cílové poště, nebo zda jsou vyňaty a zrovna se pohybují mimo tato místa. Pokud doba vynětí překročí určenou dobu, pak uvnitř boxu explodují nálože s barvou a také dýmovnice. To zničí bankovky, a navíc upozorňuje na zloděje. Stejně se schránka chová při pokusu o násilné vniknutí. Pro ilustraci dva příklady, jak vypadalo loupežné přepadení vozu s penězi před několika lety a nyní: v lednu 1999 přepadli dva ozbrojení maskovaní pachatelé poštovní auto na ulici před vjezdem do pošty v Olomouci vytvořením umělé překážky, která přiměla řidiče vystoupit z vozu. Donutili jej otevřít vozidlo a odcizili poštovní pytle s téměř třemi miliony korun. V srpnu 2000 ozbrojení maskovaní pachatelé vytvořili pro poštovní vozidlo překážku na silnici u Pustiměře na Vyškovsku. Řidiče donutili odjet mimo komunikaci, z automobilu ukradli peníze uzavřené v bezpečnostních boxech a řidiče svázali a uzavřeli do vozidla. Z místa ujížděli po dálnici vlastním autem, bezpečnostní boxy jim v autě explodovaly a museli je vyhodit i s penězi a ujet. Pošta utrpěla minimální škodu spojenou s výměnou zabarvených peněz v bance a obnovou funkčnosti boxů. Příhoda se mezi potenciálními lupiči zřejmě široce roznesla - od té doby se přihodilo jediné přepadení vozu s penězi. To s fatálním neúspěchem.