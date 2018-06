Rozvody roku: Nejvíc by mohly vydělat ženy Gibsona a Berlusconiho

Další rozvody roku 2009 Kytarista skupiny Rolling Stones Ronnie Wood se rozvedl po čtyřiadvaceti letech se svou manželkou Jo, kvůli vztahu s dvacetiletou ruskou číšnicí Jekatěrinou Ivanovovou. Ta se s ním rozešla po napadení, které Wooda dostalo dokonce na jeden den do vězení. čtěte také Ronnie Wood z Rolling Stones byl zatčen za napadení. Ani čtvrté manželství nevydrželo Ivaně Trumpové. Před pár dny podala žádost o rozvod. O 23 let mladšího Rossana Rubicondiho si brala loni v dubnu. Ve svých čtyřiadvaceti letech se rozvádí i kanadská zpěvačka Avril Lavigne, pro kterou manžel Deryck Whibley zůstal nejlepším kamarádem. Krátce po třináctém výročí svatby ohlásil rozvod i americký herec Sean Penn. S manželkou Robin se rozešli už před dvěma lety, ale pokusili se svazek obnovit. Nepodařilo se jim to a herec požádal o rozvod a svěření dětí do své péče. Rozvod nerozvod má za sebou britská zpěvačka Amy Winehouse. S manželem Blakem Fielderem Civilem se rozvedla v září. Před pár dny se spolu bývalí manželé znovu zasnoubili a plánují děti.