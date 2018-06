Holmesová a Cruise si dohodli podmínky rozvodu. Jde nám o dceru, tvrdí

Podmínky rozvodu Wolfe neprozradil. Již předtím však Holmesová a Cruise v dalším prohlášení uvedli, že jim jde především o jejich šestiletou dceru Suri.

"Budeme spolupracovat jako rodiče, abychom dosáhli toho, co je v nejlepším zájmu naší dcery Suri. Věci, které se týkají naší rodiny, chceme držet v soukromí," stojí v jejich nejnovějším prohlášení.

Časopis People uvedl, že podle zdrojů blízkým oběma stranám padesátiletý Cruise a třiatřicetiletá Holmesová pracují na uspořádání, podle něhož by Holmesová bydlela s dcerou v New Yorku a Cruise by ji mohl hodně navštěvovat.

Holmesová před necelými dvěma týdny požádala o rozvod a chtěla, aby Suri zůstala v její péči. Její krok prý Cruise překvapil a vyvedl z míry.

Vyvolal také v médiích spekulace, podle nichž chce Holmesová rozvod kvůli tomu, aby Suri nechodila do školy scientologické církve, jejíž víru Cruise vyznává.

Holmesová se se Suri přestěhovala do třípokojového bytu v New Yorku. Dceru vzala do restaurace plné dětí a podle personálu byla holčička nadšená. Jako členka scientologické církve by se totiž s takovými dětmi stýkat nemohla. Děti jsou tu bráni jako malí dospělí a stýkat se mohou jen s dětmi scientologů.