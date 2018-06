Rozvod přijde Noela Gallaghera draho

Noel nabídl své ženě před Vánocemi tři milióny liber, Meg na to však nepřistoupila. "Když jí to právníci oznámili, byla jako nepříčetná," řekl jeden z jejích přátel.

Meg žádá sedm miliónů liber v hotovosti, klíče od domu na Ibize v hodnotě 1,5 miliónu liber a k tomu ještě dům v Londýně, který by přišel nejméně na dalších 1,5 miliónu liber. Pokud Noel její požadavek nesplní, je rozhodnuta "prát špinavé prádlo" na veřejnosti.

Podle předmanželské smlouvy měla Meg obdržet 100.000 liber, pokud by manželství ztroskotalo. Noel pak částku zvýšil na půl miliónu a před Vánocemi až na tři milióny liber.

Manželství Noela a Meg se fakticky rozpadlo jen několik týdnů poté, co se Noelův bratr Liam rozešel se svou manželkou Patsy Kensitovou. Liam a jeho nová přítelkyně Nicole Appletonová, zpěvačka skupiny All Saints, očekávají zanedlouho narození dítěte. Podle neoficiálních zpráv je dívčí kvartet All Saints na rozpadnutí.